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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU SEÇİLDİ ANKARA (A.A)

10 Ekim 2010 21:50

-ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Ankara Barosu başkanlığına, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu seçildi. Ankara Barosu'nun 61. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi. Genel Kurulda, 9 bin 600 üyesi bulunan Ankara Barosu'nun başkanlığına, üyelerin 4 bin 732'sinin oyunu alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu seçildi.  Baroda Birlik Grubu adayı avukat Aydoğan Koru ise bin 869 üyenin oyunu aldı.

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