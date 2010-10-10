-ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞINA PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU SEÇİLDİ ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Ankara Barosu başkanlığına, Prof. Dr. Metin Feyzioğlu seçildi. Ankara Barosu'nun 61. Olağan Genel Kurulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirildi. Genel Kurulda, 9 bin 600 üyesi bulunan Ankara Barosu'nun başkanlığına, üyelerin 4 bin 732'sinin oyunu alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu seçildi. Baroda Birlik Grubu adayı avukat Aydoğan Koru ise bin 869 üyenin oyunu aldı.