Ankara Barosu başkanlığı için öne çıkan en güçlü isim Erinç Sağkan

Ankara Barosu'nun 65’inci Olağan Genel Kurulu cumartesi-pazar günü yapılan seçimlerle yeni yönetimini belirleyecek.

Seçimlerin en güçlü adayı olarak gösterilen Ankara Barosu Başkan Yardımcısı ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu başkan adayı Erinç Sağkan ön seçimde 5 binin üzerinde avukatın desteğini alarak grubunu temsil hakkı kazandığını söyledi.

Erinç Sağkan, avukatlık stajını bitirdiği 2000 yılından itibaren Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır

Sağkan, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Ülkenin içerisinde bulunduğu hukuksuzluk, adalete erişim hakkının kısıtlanması, adil yargılanma hakkının ihlali ve bağımsız savunmanın zedelenmesi konularına karşı mücadele edecek bir Ankara Barosu’nun oluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu Başkan adayı avukat Murat Kemal Gündüz de “Kaldırıldığı söylenmesine karşın hukuka aykırı şekilde getirilen düzenlemelerle kurumsallaştırılarak kalıcı hale getirilen OHAL karanlığında dayatılan hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı mesleğimize sahip çıkabilecek mücadeleci ve güçlü bir Baro için adayız” dedi.

Erinç Sağkan kimdir?

24 Nisan 1978 yılında doğan Erinç Sağkan, 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu.

Ankara Barosu’nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise halen görevde bulunduğu Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı’na devam etmektedir.

Halen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sağkan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avukatlık Hukuku alanında öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Türk Hukukçular Birliği Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Sağkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sağkan, avukatlık stajını bitirdiği 2000 yılından itibaren Ankara Barosu’na bağlı olarak avukatlık yapmaktadır.