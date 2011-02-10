-ANKARA BAROSU BAŞKANI'NDAN GÜL'E MEKTUP ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup göndererek, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler kurulmasını öngören yasayı veto etmesini istedi. Barodan yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta, ''yargı reformu adı altında TBMM'de kabul edilen kanunla Yargıtay ve Danıştayın üye sayısının cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda ve bir anda artırıldığı'' belirtildi. ''Yargıtay ve Danıştayın üye sayısının artırılmasına gerekçe gösterilen iş yükünün ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlardan kaynaklandığının göz ardı edildiğine'' yer verilen mektupta, ''Yüksek mahkemelerin üye sayılarının bu şekilde artırılması yargıdaki kronik sorunları çözmeyecek tam aksine derinleştirecektir. Bu çerçevede yüksek yargıda içtihat birliği de bozulacaktır'' denildi. Kanunun ilgili kesimlerle hiçbir görüşme ve tartışma ortamı yaratılmadan hazırlandığı ileri sürülen mektupta, şu ifadelere yer verildi: ''Yargı üzerinden toplumda meydana gelmiş olan kutuplaşma endişe verici boyutlara taşınmış, dolayısıyla yasama, yürütme ve yargıya güven sarsılmıştır. Toplumun acil ihtiyacı, yüzeysel çözümler ve toplumu kamplara ayıracak uygulamalar değil hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun yargı bağımsızlığını, adil yargılanmayı ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak sistemsel güvencelerin getirilmesidir.'' Mektupta, Cumhurbaşkanı Gül'den ''toplumun huzuru, ülkenin geleceği açısından kanunu bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye göndermesi, iktidar ve muhalefet partileri ile bütün kurum ve kuruluşları diyalog ve uzlaşıya davet etmesi'' talep edildi.