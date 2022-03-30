Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan oldu

Avukat Kemal Koranel’in istifasıyla boşalan Ankara Barosu Başkanlığı’na Yönetim Kurulu'nda başkan yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Eren Turan seçildi.

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel'in, "Vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemem üzerine aleyhime algı operasyonu başlatılmıştır" diyerek açıkladığı istifasının ardından gözler yeni başkanın nasıl seçileceğine çevrilmişti.

'Çoklu baro' düzenlemesiyle Avukatlık Kanunu'na eklenen hükümle ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulunca, kendi üyeleri arasından baro başkanı seçilirken, diğer yandan avukatlar da baro başkanının olağanüstü genel kurul kararıyla seçilmesi çağrısında bulunmuştu.

Olağanüstü genel kurul tartışmaları arasında toplanan Ankara Barosu Yönetim Kurulu, yeni başkanı belirledi. Yönetim Kurulu kararıyla Ankara Barosu Başkanlığı’nı ekim ayında yapılacak olağan genel kurula kadar Başkan Yardımcısı Mehmet Eren Turan yürütecek. Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı’na Mahcemal Seyhan, Genel Sekreterliği de Emrah Acar seçildi. Koranel’in yönetim kurulu üyeliğinden de istifa etmesi sonrası 66. Olağan Genel Kurulu'nda en fazla oy alarak yedek listeye giren avukat Alican Ertaş ise yeni yönetim kurulu üyesi seçildi.