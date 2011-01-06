-ANKARA BAROSU BAĞIŞ'I KINADI ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı, bir televizyon kanalında avukatlarla ilgili kullandığı sözler nedeniyle kınadı. Ankara Barosu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Egemen Bağış'ı yumurta atarak protesto eden üniversite öğrencisi hakkında, Bağış'ın şikayeti üzerine ceza davası açıldığı anımsatıldı. Açıklamada, Bağış'ın, bir televizyon kanalında katıldığı programda, yumurta atan öğrenciyi savunan avukatları kastederek, ''...21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin nasıl bir anda 4 tane avukatı olabiliyor. O avukatların geçmişte hangi davalara baktığına, hangi sivil toplum örgütlerinde ne tür görevler aldıklarına baktığınız zaman bu işin arkasında genç kardeşlerimizi istismar eden birtakım örgütlenmeler olduğunu görüyorsunuz'' şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı. ''Bağış'ın bu ifadesinin, büyük bir talihsizlik olduğu'' iddia edilen açıklamada, ''Ankara Barosu olarak, Avrupa Birliği Başmüzakerecisi olan bir bakan tarafından meslektaşlarımıza, avukatlık mesleğine ve sivil toplum örgütlerine yapılan bu sözlü saldırıyı ağır şekilde kınadığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız'' denildi.