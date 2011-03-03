-ANKARA BARO BAŞKANI: ''ARTIK YETER'' ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen aramaları eleştirerek, aramaların Türk hukuk tarihinde kendine özgü bir yer edineceğini söyledi. ''Ergenekon'' davası sanıklarından Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün eski eşi Temren Küçük'ün evi, Cumhuriyet savcısı ve Ankara Barosu avukatları eşliğinde aranıyor. Ekiplerin evin kapısını çilingir yardımıyla açtığı öğrenildi. Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, aramanın yapıldığı bina önünde yaptığı açıklamada, aramalara kanun gereği katıldıklarını belirterek, arama kararında Temren Küçük'ün isminin geçmediğini, Yalçın Küçük'e ait iki adresin bulunduğunu kaydetti. Aramaların gerekçe gösterilmeden yapıldığını ileri süren Feyzioğlu, ''Aramalar, Türk hukuk tarihinde kendine özgü anlamlı bir yer edinecektir, arama kararları hukuka aykırıdır'' dedi. Arama kararında mutlaka bir fiil tanımı yapılması gerektiğini, örgüt üyesi olma iddiasının bir fiil olmadığın ifade eden Feyzioğlu, kişinin neyle suçlandığının yazılması gerektiğini söyledi. Fiil somutlaştırılması yapılmadan arama kararı çıkartıldığını öne süren Feyzioğlu, ''bundan böyle hiç kimsenin mesken özgürlüğü olmadığını, böyle bir kararın alınmasının iki dudak arasında olduğunu'' iddia etti. Ankara Barosu'nun darbelerin karşısında olduğunu bildiren Feyzioğlu, ''Artık yeter, dursun lütfen. Bize bu toplumda hukukun ve demokrasinin olduğuna dair işaretler verin. Toplumun düşünen insanlarına sesleniyorum. 'Benim başıma gelmedi' demeyin, kendi başınıza geldiğinde kim ayağa kalkacak'' diye konuştu. Evin bulunduğu bina önünde açıklama yapan İşçi Partisi Genel Sekreteri Hasan Basri Özbey ise ''hukukun olmadığı yerde aramalara gerekçe aramanın saflık olduğunu'' öne sürerek, ''Yapılan kanunsuzluktur. Burada hukuk yok. Türk yargısı, Türk adaleti yok. Bundan böyle Türkiye'nin hiçbir yerinde kimse sessiz kalmayacaktır'' dedi.