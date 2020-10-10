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Ankara Baro Başkanı Sağkan: 18 bin 600 avukatın hakkı gasp edildi!

10 Ekim 2020 15:10

Bugün gerçekleşecek Ankara Barosu Genel Kurulu’nun İçişleri Bakanlığı genelgesi sonucu ertelenmesiyle ilgili açıklama yapan Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Ankara’daki 18 bin 600 avukatın seçme ve seçilme hakkı gasp edildi" dedi. Başkanlığa aday olan Bülent Teoman Özkan ise " Barolar Birliği’nin başkanı olan kişi bu politikanın mimarıdır" dedi.

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