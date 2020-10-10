Ankara Baro Başkanı Sağkan: 18 bin 600 avukatın hakkı gasp edildi!

Ankara Barosu’nun Bilkent Odeon’da yapılacak Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 1 Aralık’a kadar ertelendi.

"İktidarını tahakküme çevirmeye çalışan her döneme karşıyız"

Bugün Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ve Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan isimler Bilkent Üniversitesi içindeki Odeon’a alınmadı. Üniversite kampüsünün kapısında bekletilen başkan adayları ve mevcut Baro Başkanı Sağkan polis tarafından engellendi. Sağkan, burada yaptığı açıklamada “Ankara’daki 18 bin 600 avukatın seçme ve seçilme hakkı gasp edildi. Bir hukuk devleti olmaya çalışırken kanun devleti bile olamadık. Kanundaki açık hüküm il hıfzıssıhha kararıyla, baronun en yüksek karar organının toplanması engellendi” dedi.

Avukatların konuşmasının engellenemeyeceğini belirten Sağkan, “Bizler dönemin iktidarına değil iktidarını tahakküme çevirmeye çalışan her döneme karşıyız” ifadelerini kullandı.

"Barolar Birliği Başkanı bu politikanın mimarı"

Sağkan’ın ardından Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) Grubu’nun Ankara Barosu Başkan adayı olan Bülent Teoman Özkan, Ankara’da ikinci baronun kurulması için yeterli imza toplanamadığını hatırlatarak, “Süreci uzatmak için hukuksuz şekilde genelge ile süreci uzattılar. Barolar Birliği’nin başkanı olan kişi bu politikanın mimarıdır” diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptıkları itirazın reddedilmesini eleştiren Özkan, "YSK’nin kararı sendikalar ve siyasi partiler genel kurullarını yapabilir, barolar genel kurullarını yapamaz şeklinde. Niye? Virüs sadece avukatlarda mı etkili? Veya siz bu pandemi döneminde sadece avukatları mı korumak istiyorsunuz? Tabii ki böyle bir gerekçesi olamaz" diyerek trajikomik bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

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