Ankara: BAE ile yıpranmış ilişkileri onarmaya çalışıyoruz

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 24 Kasım'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. İkili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırım konularının ele alınması planlanan görüşmeyle ilgili Ankara'dan da ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiği mesajı geldi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, "iki ülke arasındaki yıpranmış bağları onarmaya çalıştıklarını" söyledi. Türk yetkililer, yakında Türkiye'den de BAE'ye "üst düzey" bir ziyaretin gündeme gelebileceğini aktardı.

BAE Dışişleri Bakanlığından ise Veliaht Prens'in Türkiye'ye planladığı ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasındaki sorunlar

İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çımıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı. Türkiye, BAE'yi Yemen'deki pozisyonu ve İsrail'le diplomatik ilişkileri başlatması nedeniyle de eleştiriyor.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ziyaretinde Peker'in durumunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında ilk temas kurulmuştu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar aslında geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'yı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu. Abu Dabi Yatırım Ajansı'nın Türkiye'de Getir ve Trendyol gibi şirketlerde yatırımları bulunuyor.

Reuters / SSB,HS

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