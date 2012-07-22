Ankara ANKA'ları silahlandırmaya karar verdi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün ısrarlarına rağmen, ABD'nin insansız hava araçlarının silahlı versiyonlarını vermeye yanaşmaması, Ankara'yı harekete geçirdi.

Emre Soncan'ın zaman.com.tr'de yer alan haberi şöyle: Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, Türk insansız hava aracı ANKA'nın turbo motorlu yeni bir sürümünün üretilmesi kararlaştırıldı. Zaman'a bilgi veren Savunma bürokratları, "ANKA daha güçlü bir motorla uçurulacak. Böylece yük taşıma kapasitesi artırılacak. Amerika'nın Predatör ve Reaper'ları gibi silahlı uçacak. Tespit ettiği hedefi, kendisi imha edecek." ifadelerini kullandı. Projenin tamamlanması için 3-4 yıllık bir takvim öngörülüyor.

ABD tarafından Türkiye'ye verilen ve İncirlik'te konuşlandırılan insansız hava araçları Predatörler silahsız uçuyor. ABD ordusu ise aynı model uçağı silahlı olarak kullanıyor. Yine benzer özelliklere sahip fakat daha fazla silah taşıyabilen Reaperlar da ABD ordusunun insansız hava gücünün omurgasını oluşturuyor. Bu tür araçların satışı için ABD Kongresi'nden onay alınması gerekiyor. Fakat Türkiye'nin defalarca istemesine rağmen, ABD Başkanı Barack Obama, yaklaşan seçimleri de gerekçe göstererek, şimdilik bu isteğin karşılanmasının mümkün olmadığı mesajını verdi. Böyle bir ortamda hükümet de ANKA'ya silah ekipmanları takılması için çalışmalara başlanması talimatını verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı SSİK toplantısından ANKA'nın turbo motorlarla güçlendirilmesi kararı çıktı. Yeni üretilecek araçların ağırlığı 1,5 tondan 3 tona çıkacak. Bu fark da ANKA'ya takılacak silahları işaret ediyor. Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü Cirit füzelerinin de insansız hava aracı ANKA'da kullanılması planlanıyor.