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Spor

Ankara Adliyespor - Utaş Uşakspor: 1-1

ANKARA,(DHA) STAT: Ostim HAKEMLER: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx), Metin (xx) (Dk

24 Mart 2018 20:51

ANKARA,(DHA)

STAT: Ostim
HAKEMLER: Sinan Özcan, Zafer Gayretli, Kenan Özcan
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx), Metin (xx) (Dk.  87 Kadir), Ali (xx) (Dk. 78 Ferdi x), Celal (xx), Fevzi (xx) (Dk. 90 Serkan), Salih (xx), Erol (xxx), Cevher (xx), Gökhan (xx), Deniz (xx), Okan(xx) 
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx), Murat (xx), Fatih (xx), Şemsettin (x), Ahmet (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk. 73 Doğan x), Ekrem (xx), Nurettin (xx), Şahin (xx) (Dk. 83 Emrah), Kerem (xx), Halil İbrahim (xxx) (Dk 68 Tayfur)
GOLLER: Dk. 63 Halil ibrahim (Utaş Uşakspor),  Dk. 66 Erol (Ankara Adliyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta oynanan 28\'inci hafta karşılaşmasında Ankara Adliyespor, konuk ettiği Utaş Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

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