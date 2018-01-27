Ankara Adliyespor - Çorum Belediyespor:  0 - 2

ANKARA,(DHA)
STAT: Ostim
HAKEMLER:Tarık Güldal, Bekir Özçelik, Mehmet Özer
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan, Metin, Mustafa, Ali (Dk. 67 Ömer), Salih, Serkan (Dk. 79 Gürkan), Erol, Cevher, Deniz, Okan (Dk. 67 Mustafa), Mehmet
ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan, Ertuğrul, Yakup, Akın, Yakup, Mert, Emre (Dk. 81 Taner), Özgür (Dk. 86 İsmet), Abuzer Gaffar Toplu, Doğan Can, Yasin (Dk. 56 Salim)
GOLLER: Dk. 58 Yakup, Dk. 83 Özgür (Çorum Belediyespor)
SARI KART: Okan (Ankara Adliyespor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Ankara Adliyespor, evinde ağırladığı Çorum Belediyespor\'a 2-0 mağlup oldu. Çorum Belediyespor\'un gollerini 58\'inci dakikada Yakup, 83\'üncü dakikada Özgür kaydetti.