Ankara Adliyesi'nde yeni görev dağılımı

T24- Ankara Adliyesi'nde merakla beklenen görev dağılımları yeni yıla girilmesinin ardından gerçekleştirildi. Birçok soruşturma bürosunda değişikliğe giden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş, HSYK seçimlerinde aday olan ve ismi YARSAV'nın desteklediği listede yer alan Cumhuriyet savcısı Abbas Özden'i İnfaz Bürosu'nda görevlendirdi. Yeni görevlendirililen isimlerin çoğu ise Adalet Bakanlığı'nda görev yapmış savcılar arasından seçildi.

Özden pasif göreve çekildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaptığı atamayla İstanbul Sarıyer'den Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan İbrahim Ethem Kuriş, Başsavcılık'ta yeni görevlendirmeler yaptı. Yaklaşık 150 savcıdan 120'sinin yer değiştirdiği görevlendirmelerde en dikkat çekici olan ise Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Abbas Özden'in İnfaz Bürosu'na çekilmesi oldu. Özden, İşçi Partisi'nde arama yapan polisler hakkında açtığı dava ile dikkat çekmişti.

Memur Bürosu'nda kritik değişiklikler

Kuriş'in yaptığı görevlendirmeler sonucu Memur Suçları Bürosu'nda dikkat çeken başka değişiklikler de oldu. KPSS'de yaşanan kopya skandalı soruşturmasını yürütürken Başsavcıvekili olan Şadan Sakınan, Memur Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu olacak. Aynı zamanda YARSAV üyesi de olan savcılar, Alp Arslan, Mustafa Sılaydın Memur Suçları'ndaki görevlerinden alındı. Bu isimlerden Aslan, Sahtecilik Bürosu'nda; Sılaydın ise Genel Soruşturma Bürosu'nun alanına giren işleri yapmakla görevlendirildi. Yine aynı büroda çalışan Cumhuriyet Savcısı Türker Tok da değişiklikle İnfaz Bürosu'nun işlerini yürütecek. Bu savcıların yerine ise Adalet Bakanlığı'nda müfettişken Ankara'ya Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Şeref Kaya, Abdullah Bulgen ve Murat Demir görevlendirildi. Eski Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi İbrahim Zengin de yine Memur Suçlar'ıyla ilgilenecek. Bu büro, belediye başkanları ve bürokratlarla ilgili soruşturmaları yürütüyor.

Basın suçları bürosuna yeni savcı

Basın suçlarıyla ilgili büroya ise Erdoğan Gökçek getirildi. Gökçek de, Adalet Müfettişliği görevini yürütürken, son HSYK kararnamesiyle Ankara'ya savcı olarak atanmıştı. Levent Savaş ise Basın Bürosu'ndaki görevinden duruşma savcılığına görevlendirildi. HSYK kararnamesiyle Başsavcıvekililiği'ne getirilen Hüseyin Görüşen ise Çek suçlarıyla ilgili büroyu yönetecek.