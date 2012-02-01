-Ankara Adliyesi'nde sesli ve görüntülü ifade dönemi ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Tutuklu ve hükümlülerin, bulundukları yerden ifade ve beyanlarının alınmasına imkan sağlayan video konferans sisteminin, Ankara Adliyesinde kurulması için çalışmalar başladı. Görüntüyle sesi aynı anda güvenli bir şekilde iletilecek ve kaydedilecek olan sistem, teknik bir ekip tarafından ilk olarak Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde test edildi. Mahkeme salonuna çok sayıda kamera ve mikrofonla 2 LCD televizyon yerleştiren teknik ekip, internet üzerinden Sincan Cezaevi'ne bağlanarak sesli ve görüntülü görüşme yaptı. Test aşamasında olan sistemin, yakın zamanda önce ağır ceza mahkemelerinde, daha sonra ise diğer mahkemelerde kullanılması planlanıyor. Karşılıklı konuşmaya da imkan veren sistemle bilgi, belge ve deliller elektronik ortamda anında iletilecek. UYAP Bilişim Sisteminde, ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini (SEGBİS), Adalet Bakanlığı işletecek. SEGBİS ile elde edilen kayıtlar, nitelikli elektronik imzayla imzalanarak güvenli bir şekilde talep eden makam tarafından saklanacak.