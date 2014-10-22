Ankara Adliyesi'nde önemli görev değişiklikleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosundan sorumlu Başsavcı vekili Veli Dalgalı'yı Memur Suçları Bürosu'na görevlendirdi. Dalgalı'nın yerine ise Genel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı vekili Hüseyin Şahin getirildi.

Dalgalı Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürütürken görevden alınan savcıların yerine soruşturmayı yürütmüştü.



Deniz Feneri sanıkları hakkındaki örgüt suçlamasını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. Anayasal Büro'ya getirilen Hüseyin Şahin ise Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde ofisinde bulunan böceklerle ilgili soruşturmayı başlatmıştı.



Söz konusu değişikliğin polislere yönelik operasyon devam ederken yapılması dikkat çekti.