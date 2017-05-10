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Ankara Adliyesi'nde kritik görev değişimi

HSYK'nın, dün akşam saatlerinde yayınladığı kararnameyle 1045 hakim ve savcının görev yerleri değişti

10 Mayıs 2017 19:42

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 2017 Yılı Adli Ve İdari Yargı Kararnamesi ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) Ademoğlu'nun başkanı olduğu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında Ömer Halisdemir'in şehit edilmesinin de bulunduğu kritik darbe davaları görülüyor.

HSYK'nın, dün akşam saatlerinde yayınladığı kararnameyle 1045 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Bu kararnameyle, başta darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi öldüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in öldürülmesiyle ilgili dava olmak üzere, TÜRKSAT baskını, Özel Kuvvetler Komutanlığı davası, Merasim Sokak saldırısı davası, Hava Harp öğrencilerinin yargılandığı davalara bakan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu'nun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atanması dikkat çekti. 

TÜRKSAT baskını davası karar aşamasındaydı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'ın bombalanmasına yönelik 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davanın geçen hafta görülen duruşmasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmaları için süre vermiş ve duruşmayı 29 Mayıs tarihine ertelemişti.

Duruşmaya çıkmadı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan İsmail Ademoğlu'nun atama kararını Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılandığı dava sırasında öğrendiği belirtildi. Ademoğlu, davanın bugünkü celsesine katılmazken, duruşmaya mahkemenin en kıdemli üyesi başkanlık yaptı. 

Parıldak tahliye edilmiş, itiraz üzeirne tutuklanmıştı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan, kapatılan Zaman Gazetesi Muhabiri Ayşenur Parıldak da, geçtiğimiz hafta yargılandığı 'FETÖ' üyeliği davasında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, ancak savcılığın karara itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

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Ankara Adliyesigörev değişimihsykİsmail Ademoğlu

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