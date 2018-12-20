Ankara Adliyesi'nde kavga; 8 kişi yaralandı

Ankara Adliyesi'nde davası görülen iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki ailenin "hakaret" ve "tehdit" suçundan Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti. Bıçak da kullanılan kavgada 8 kişi yaralandı. Adliyeye çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi ifadelerine başvurulmak üzere adliye karakoluna götürüldü.

27. Asliye Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmaların öğleden sonra başka bir salonda görüleceği kaydedildi.