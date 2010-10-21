-ANKARA ADLİYESİNDE HÜZÜNLÜ TÖREN ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Kızının eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ankara 16. İcra Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Nejla Yıldız için adliye önünde tören düzenlendi. Törene, Yıldız'ın adliyeden çalışma arkadaşları, mensubu olduğu Büro Emekçileri Sendikası (BES) yetkilileri ve bazı avukatlar katıldı. Yıldız'ın fotoğrafını taşıyan çalışma arkadaşları, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. BES Genel Sekreteri Döndü Taka Çınar, törende yaptığı konuşmada, ''Yıldız'ın, kızının eski erkek arkadaşı olan, henüz 20 yaşındaki bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin sarsıntısını yaşadıklarını'' söyledi. Henüz 40 yaşındaki Yıldız'ın, küçük yaşta anne olan, fedakarlıkla 2 çocuğunu yetiştirmiş emekçi bir kadın olduğunu ifade eden Çınar, ''Acıyla ve öfkeyle soruyoruz. Neden Nejla'yı koruyamadık?'' diye sordu. Yıldız'ın, katil zanlısı tarafından tehdit edildiği, bu durumun savcılığa bildirildiği, ancak önlem alınmadığı yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Çınar, Yıldız'ın adliyede çalışan kızının da aynı zanlı tarafından adliyede dövüldüğü, şikayet edilmesi üzerine bir gece gözaltında tutularak, serbest kaldığını kaydetti. Çınar, şunları söyledi: ''Düşünceleri dolayısıyla insanlar on yıllarca hapis cezasına çarptırılırken, potansiyel katillerin, kadın dövenlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına itiraz ediyoruz. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için, caydırıcı cezai müeyyidelerin artırılması dahil, gerekli kamusal tedbirlerin alınması için daha kaç Nejla'nın ölmesi gerekiyor? Hakkında ceza mahkemesinde darp etmekten tutuklama kararı bulunan zanlının, zamanında tutuklanmamasında sorumluluğu olanların yargı önüne çıkarılmasını talep ediyoruz.'' Törenin ardından, adliye personeli, otobüslerle Yıldız'ın cenazesinin defnedileceği Karşıyaka Mezarlığına hareket etti.