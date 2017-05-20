Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması

<p>Ankara Adliye sarayı önünde doğal gaz patlaması meydana geldi.</p>\r\n\r\n<p>Adliyenin suçüstü girişi yakınında doğalgaz patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.</p>\r\n\r\n<p>İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/5/3/7/20-mayis-2017-turkiye-ve-dunya-gundeminde-neler-oldu-iste-bir-bakista-bugun/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n