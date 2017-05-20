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Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması

Yangına müdahale edildi

20 Mayıs 2017 18:39

Ankara Adliye sarayı önünde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Adliyenin suçüstü girişi yakınında doğalgaz patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

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