T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankara Adliye Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor: 1-0

ANKARA, (DHA) STAT: Ankara OSTİM HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Muharrem Güzel (xx), Çağlar Demirkıran (xx) ANKARA ADLİYE SPOR: Onurcan Piri (xxx), Mustafa Serkan Koparan (xx) (Dk

03 Mart 2018 20:20

ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara OSTİM
HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Muharrem Güzel (xx), Çağlar Demirkıran (xx)
ANKARA ADLİYE SPOR: Onurcan Piri (xxx), Mustafa Serkan Koparan (xx) (Dk. 88 Mustafa Seyhan), Ali Aydemir (xxxx) (Dk. 75 Ferdi Konak xx), Fevzi Can Bozkuş (x) (Dk. 54 Metin İlhan xx), Salih Sarıkaya (xx), Erol Can Akdağ (xx), Cevher Toktaş (xx), Gökhan Şahin (xx), Deniz Keskin (xx), Okan Saraçoğlu (xx), Mehmet Kaan Türkmen (xx)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim Karaca (xx), Eray Açıkgöz (xx), Caner Bulut (xx), Ramazan Aydın (xx), Emrah Yollu (xx), Yılmaz Lüle (xx), Ünal Avcı (xx), Fırat Bozkurt (xx) (Dk. 83 Mert Öner), Aykut Çakay (xx) (Dk. 66 Onur Günel x), Yusuf Atay (xx) (Dk. 57 Osman Üçüncü x), Mehmet Arı (xx)
GOL: Dk. 62 Ali Aydemir (Ankara Adliye Spor)
SARI KARTLAR: Salih Sarıkaya (Ankara Adliye Spor) - Eray Açıkgöz (Büyükçekmece Tepecik Spor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 25\'inci hafta mücadelesinde Ankara Adliye Spor kendi sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor\'u 1-0 mağlup etti. Ankara OSTİM Stadı\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62\'nci dakikada Ali Aydemir kaydetti.
Ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte puanını 29\'a yükseltirken, Büyükçekmece ekibi 36 puanda kaldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA STAT Ankara OSTİM HAKEMLER Safa YılmazMuharrem GüzelDemirkıranADLİYE SPOR Onurcan PiriMustafa Serkan KoparanDkMustafa Seyhan Ali AydemirFerdi KonakFevzi Can BozkuşMetinSalih SarıkayaErol Can AkdağCevher Toktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24