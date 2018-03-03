Ankara Adliye Spor - Büyükçekmece Tepecik Spor: 1-0

ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara OSTİM

HAKEMLER: Safa Yılmaz (xx), Muharrem Güzel (xx), Çağlar Demirkıran (xx)

ANKARA ADLİYE SPOR: Onurcan Piri (xxx), Mustafa Serkan Koparan (xx) (Dk. 88 Mustafa Seyhan), Ali Aydemir (xxxx) (Dk. 75 Ferdi Konak xx), Fevzi Can Bozkuş (x) (Dk. 54 Metin İlhan xx), Salih Sarıkaya (xx), Erol Can Akdağ (xx), Cevher Toktaş (xx), Gökhan Şahin (xx), Deniz Keskin (xx), Okan Saraçoğlu (xx), Mehmet Kaan Türkmen (xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR: İbrahim Karaca (xx), Eray Açıkgöz (xx), Caner Bulut (xx), Ramazan Aydın (xx), Emrah Yollu (xx), Yılmaz Lüle (xx), Ünal Avcı (xx), Fırat Bozkurt (xx) (Dk. 83 Mert Öner), Aykut Çakay (xx) (Dk. 66 Onur Günel x), Yusuf Atay (xx) (Dk. 57 Osman Üçüncü x), Mehmet Arı (xx)

GOL: Dk. 62 Ali Aydemir (Ankara Adliye Spor)

SARI KARTLAR: Salih Sarıkaya (Ankara Adliye Spor) - Eray Açıkgöz (Büyükçekmece Tepecik Spor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup 25\'inci hafta mücadelesinde Ankara Adliye Spor kendi sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor\'u 1-0 mağlup etti. Ankara OSTİM Stadı\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62\'nci dakikada Ali Aydemir kaydetti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla birlikte puanını 29\'a yükseltirken, Büyükçekmece ekibi 36 puanda kaldı.