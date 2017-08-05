Ankara Adalet Sarayı'nın ek binalarına her yıl 12 milyon lira kira ödeniyor

Ankara Adalet Sarayı'nın ihtiyacı karşılayamadığı için ek binalarına taşınma masraflarını Adalet Bakanlığı ödüyor. Bakanlığın düzenli olarak ödediği aylık miktar 1 milyon 55 bin lira, yıllık ise 12 milyon 660 bin lira olduğu ortaya çıktı. Konu hakkında konuşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir yıllardır Ankara adliyesine yeni bine yapılmadığını belirterek "“Ek binalara, yıllık 12 milyon lira kira ödeniyor. Kiralanan binaların kimlere ait olduğu kamuoyuna açıklanmalı; kimlerin kazançlı çıktığı herkes tarafından öğrenilmelidir” dedi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın, Ankara Adalet Sarayı ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle icra, hukuk, ticaret ve iş mahkemelerini taşıdığı 4 hizmet binası için aylık 1 milyon 55 bin TL kira ödediği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yıllardır Ankara’ya yeni adliye binası yapılamadığına dikkat çekerek, “Ek binalara, yıllık 12 milyon TL kira ödeniyor. Kiralanan binaların kimlere ait olduğu kamuoyuna açıklanmalı; kimlerin kazançlı çıktığı herkes tarafından öğrenilmelidir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak, Ankara Adliyesi’nin Sıhhiye’deki mevcut yeri dışında hangi binalarda hizmet verdiğini ve bunlara ne kadar kira ödendiğini sordu. BİMER, Murat Emir’e İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 20 Temmuz tarihli yanıtını gönderdi. Ankara Adliyesi’nin fiziki koşulları yetersiz olduğundan Ankara’ya yeni Adalet Sarayı yapılıncaya kadar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile zorunlu olarak kiralama yapılarak yer sıkıntısının giderildiği belirtilen yazıda, Ankara Adliyesi’nin çeşitli birimlerini 7 ek binada hizmet verdiği anlatıldı. Bu binalardan 3’nün devlete ait olduğu, 4’nünün ise kiralama yoluyla alındığı anlatılan yazıya göre, Adalet Bakanlığı Ticaret ve İş Mahkemeleri’nin bulunduğu Balgat’ta bulunan 19 bin 374 metre karelik binaya, aylık 329 bin 358 TL kira ödüyor. Denetimli Serbestlik birimlerinin yer aldığı Çetin Emeç Bulvarı’ndaki 4 bin metrekarelik binaya ödenen kira ücreti ise aylık 60 bin TL. Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 18 bin 225 metrekarelik binaya da aylık 401 bin 200 TL kira ödendiği ifade edildi. Burada idare ve vergi mahkemeleri hizmet veriyor. Söğütözü Mahallesi’nde 20 bin 760 metrekare alana sahip icra mahkemeleri binasına da aylık 265 bin bedel ödeniyor. Bakanlığın dört binaya ödediği toplam kira ücreti 1 milyon 55 bin TL ediyor. Bu rakam, yıllık 12 milyon 660 bin TL’ye ulaşıyor.

Kim kazandı?

CHP’li Murat Emir, şunları söyledi: “Rakamlara göre Ankara’da parçalı adaletin maliyeti aylık 1 milyon lirayı aşmakta. Bunu yıla vurursak 12 milyon lirayı geçiyor. Kaç yıldır bu mahkemeler için şahıslara ya da şirketlere bu paralar ödenmekte. Göreve gelen her Adalet Bakanı yıllardır yeni adliyeden bahsediyor ancak adım atan yok. İstenseydi bugüne kadar ödenen kira bedelleriyle Ankara çoktan yeni bir adliye binasına kavuşurdu. Bu açıdan kiralanan binaların kimlere ait olduğu kamuoyuna açıklanmalı; Ankara’da yeni adliye binasının yapılmamasından kimlerin kazançlı çıktığı herkes tarafından öğrenilmelidir.

Avukatlar adliyeye yetişemiyor

CHP’li Murat Emir, bu zamana kadar adliye ek binaları için ödenen kira parasıyla Ankara’ya yeni adliye binası yapılabileceğini söyledi. 1989 yılında şehrin en merkezi yerlerinden biri olan Sıhhiye’deki binada hizmet veren adliyenin, bugün itibariyle şehrin 7 ayrı bölgesine dağıtılmış durumda olduğuna dikkat çeken Emir, “Bunun somut sonuçlarından biri yargılamanın asli ayaklarından biri olan savunmanın yani avukatların çalışma şartlarının zorlaşmasıdır. Bu bölünme, aynı gün, birer saat aralıklarla farklı mahkemelerde davaları olan avukatların, fiili olarak işlerini yapamaması sonucunu doğurmuştur. Diğer bir ifadeyle adaletin sekteye uğraması, bölünmesine yol açmıştır” dedi.