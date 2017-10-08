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Dünya

"Ankara, ABD'ye Patriot füzeleri için teklif vermiş"

"ABD'li yetkililer Türkiye'nin S-400 füzelerini alıyor olmasından rahatsız"

08 Ekim 2017 12:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ankara'nın ABD'ye Patriot füzeleri için 3 hafta önce teklif verdiğini söyledi.

Hürriyet'tin Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel'in aktardığına göre, CHP’li Öztürk ABD'ye yaptığı dördüncü ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray’da 1.5 saatlik görüşme yapan Yılmaz’ın tespitleri şöyle:

"Gördüğümüz IŞİD’le mücadele kapsamında ABD’nin en azından yakın vadede PYD/YPG iş birliğinden vazgeçmeye niyeti yok. Ama Türkiye’nin hassasiyetlerini de giderebilecek bir yol aramaya çalıştıklarını gördük. ABD yönetiminin ‘IKBY’nin tek taraflı referandumunun sonuçlarını tanımayacağız’ açıklamasının gerçek manada sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamaya çalıştık. Bir şekilde Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun açılmasına yoğunlaşacağını anlıyoruz.

ABD’li yetkililer Türkiye’nin S-400 füzelerini alıyor olmasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Biz de ‘ABD hava savunma sistemi önerdi de mi Türkiye bunu reddetti ve Rusya ile buna rağmen işbirliği mi yapıyor’ diye sorduk. Onlar da 2009’dan beri Patriot füzelerinin satışının gündemde olduğunu, en son 2-3 hafta önce Türkiye tarafından gündeme getirildiğini söylediler. Türkiye bir taraftan S-400 savunma sistemi için Rusya’ya kapora ödediğini belirtiyor ama demek ki, son zamanlarda Patriot füzelerinin alımı konusunda ABD nezdinde bazı girişimler yapıyor… Kongre’den bunun geçebileceğine ihtimal vermiyorlar.”

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