Ankara 19 Mayıs Stadyumu yıkılıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Ankaragücü’nün de kullandığı 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasına ilişkin projeye hız verildi. Stadın altında amatör kulüplere tahsis edilen odaların boşaltılması için girişim başlatıldı. Yaklaşık 50 kulübe gönderilen yazıda odaların boşaltılması için 25 Haziran tarihine kadar süre verildi.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılmasına Ağustos ayında başlanacağını ve 41 bin 923 kişilik yeni stadyumun da 2 yıl içinde bitirilmesinin planlandığını kaydettiler.

Proje İtalyan Mimar Paolo Vietti-Violi'nin

Viralspor.com'dan Orhan Karadağ'ın habere göre, tesis 'Ankara Stadyumu' adıyla Başbakan İsmet İnönü tarafından 15 Aralık 1936 Salı günü açıldı. Başkente bir spor kompleksi inşa edilmesi konusu, Başbakan İnönü’nün, 1932’de İtalya’ya yaptığı seyahat sonrasında gündeme gelmiş ve bir yarışma açılmıştı. İtalyan mimar Paolo Vietti-Violi’nin projesi yarışmayı kazanırken, spor tesislerinin yapımına 1934 yılında başlandı. 19 Mayıs Stadyumu, bir ilk olmasından ötürü, genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük önem taşımaktaydı. Siyasi, sosyal ve kültürel alanda devrimlere imza atan Türkiye Cumhuriyeti, ”gençliğe emanet edilmiş” ve spor alanında da devrim yaşıyordu.

15 ARALIK 1936 TARİHLİ ULUS GAZETESİ

Açılış gününü haberleştiren “Ulus” gazetesinin 15 Aralık 1936 Salı tarihli nüshasının “Stadyumu Bugün Başbakanımız Açacaktır” başlıklı haberinde, daha o yıllarda geleceğe doğru nasıl adımlar atıldığı gözler önüne serilmekteydi:

Stadyumun temeli 1934'te atıldı

“İçinde Türk gençliğinin değerli kabiliyet ve kudretinin inkişafına imkân vererek spor tarihimize şerefli neticeler kazandıracak olan bu büyük eserin kuruluşuna 1934 senesinde başlanmıştır. Hipodrom da dâhil olarak bütün inşa ve tesviye sahası 1.200.000 metre murabbalık çok geniş bir toprak parçasını çevresi içine almıştır. Şimdiye kadar tamamlanan kısımlar Stadyumda; 15000 kişilik olimpik stadyum, bu stadın futbol sahası, atletizm pisti, bir, iki ve üçüncü mevki tribün, lokanta çay salonu, giyinme, soyunma yerleri, matbuat ve hakem odaları tamamen yapılmıştır. Gene bu olimpik stada maraton kulesi, depolar, hoparlör tesisatı, ayrıca 3 futbol ve bir atletizm sahası, direktörlük binası bitmiş ve umumi direnaj yapılmıştır. Sulama tesisatı da hazırdır. Stadın ağaçlanmasına başlanmıştır. Yapılacak olan kısımlar arasında kapalı ve açık yüzme havuzları, kapalı spor binası, tenis kulübü ve tenis kordları vardır. Şimdiye kadar yapılan kısım için hipodrom dâhil olmak üzere 2.200.000 lira sarfedilmiştir. Daha, tahminen bir buçuk milyon harcanacaktır.”

Açılış için özel turnuva

Stadyumun açılışı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya İstanbul’dan Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir’den Altınordu takımları davet edildi. Başkenti ise Ankaragücü temsil etti. Başlama vuruşunu Başbakan İsmet İnönü’nün yaptığı maçta Ankaragücü, Galatasaray’ı 2-1 yendi. Turnuvayı ise tüm maçlarını kazanan Fenerbahçe kazandı ve Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda kupayı kaldıran ilk takım olarak tarihe geçti.

Yeni adresler Osmanlı ve Ostim

Ankara 19 Mayıs Stadı’nın yıkılması gündeme gelirken, bu stadı kullanan Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün, yeni sezonda müsabakalarını nerede oynayacağı merak konusu oldu.

Osmanlıspor’un maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı ile Başkent’in ikinci Lig ekiplerinin rakiplerini ağırladığı Ostim Stadı, bu açığı kapatacak gibi duruyor. Yapımı süren Eryaman Stadı’nın ise 2018 yılının Ocak ayında açılması planlanıyor.



İlk etapta, Gençlerbirliği’nin Osmanlı Stadı’nı, Ankaragücü’nün ise Ostim Stadı’nı kullanması bekleniyor. Ostim Stadı, şu an için Passolig sistemine ve ışıklandırması olmadığı için gece maçlarına ve Süper Lige uygun değil.



Stadın ilk etapta passolig sistemine uygun hale getirilmesi planlanıyor. Gençlerbirliği yönetiminin, gündüz maçlarını gerekirse Ostim Stadı’nda oynama gibi bir düşüncesi de söz konusu.