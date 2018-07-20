T24 LogoT24 Logo
Spor

Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesi yapıldı

Firma, il müdürlüğüne toplam 4 milyon 142 bin 98 lira yatıracak

20 Temmuz 2018 20:00

Ankara 19 Mayıs Stadı yıkım ihalesini 3 milyon 511 bin TL ile Acar yıkım firması kazandı.

Bugün yapılan yıkım ihalesine ilk turda 12 firma katıldı. İkin tura 9 firma kaldı ve ihale 5. turda sona erdi. 4. turda iki firma 3 milyon TL teklif verdi. Son tura kalan 7 firmadan Acar yıkım inşaat 3 milyon 511 bin TL'ye ihaleyi kazandı.

İlk ihaleyi kazanan firmanın teminatı yatırmaması nedeniyle ikinci defa yapılan ihaleye tesisler şube müdürü Muzaffer Gültekin başkanlık yaptı. Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ihale komisyonu tarafından yapılan ihalenin  5.'ci  turunda, en yüksek teklifi vererek  ihaleyi kazanan Acar yıkım firması 15 gün içinde evraklarını tamamlayacak ve yıkıma başlayacak. 120 iş günü içinde yıkımı yaparak teslim edecek olan firma il müdürlüğüne 1 milyon TL teminat, 3 milyon 511 TL ihale bedeli ve KDV dahil  toplam 4 milyon 142 bin 98 TL yatıracak.

ETİKETLER

Ankara 19 Mayıs StadıGençlerbirliğiyıkımAcar yıkım firmasıihaleil müdürlüğü4 milyon lira
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24