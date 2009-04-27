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Spor

Ankara 19 Mayıs Stadı çürük çıktı

27 Nisan 2009 18:27


Ankaragücü, Ankaraspor ve Hacettepe'nin maç yaptığı Ankara 19 Mayıs Stadı yapılan incelemeler sonucunda çürük çıktı.

Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda stadı taşıyan sütunların artık ağırlığı kaldıramadığı belirlendi. Ankara İl Spor Kurulu'nun Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine stadı Bayındırlık Bakanlığı'na incelettirdiği, gelen raporun "Çürük" olduğu açıklandı.

72 yıllık stadın artık elden geçirilmesi gerektiğini belirten Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri, stadın daha kapsamlı ve labaratuvarları olan özel bir şirkete de inceletilmesi gerektiğini vurguladı. Durum Futbol Federasyonu'na resmi bir yazı ile bildirildi. Yapılan bu incelemeler sonucunda sezon bitimi ile birlikte stadın bakıma alınmak üzere harekete geçildiği öğrenildi.


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