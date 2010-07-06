'Ankara 14 aydır bizi cezalandırdı'

T24- İngiliz Times gazetesi iki sayfasını, Kandil'e giden muhabiri Oliver August'un PKK'lılarla yaptığı görüşmelere ayırdı.



Haberde PKK'nın iddiaları başlığa taşındı: "Ateşkes hava saldırılarıyla bozulurken, PKK yeni bir saldırı dalgası tehdidinde bulunuyor"





ANKARA 14 AYDIR CEZALANDIRIYOR





Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, August, birçok Batılı hükümetin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın, barış sürecinin başarısız olmasından Türkiye'yi sorumlu tuttuğunu, Ankara'nın 14 aydır cezalandırıcı askeri operasyonlarını sürdürdüğünü iddia ettiğini aktarıyor.



KENDİMİZİ AKTİF ŞEKİLDE SAVUNACAĞIZ





August'un konuştuğu terör örgütü liderlerinden Sozdar Avesta, "Türk hükümeti Kürt sorununu barışçıl bir şekilde çözmekte başarısız oldu" dedi.





PKK'lı teröristlerin Türkiye çapında harekete geçirildiğini söyleyen Avesta, "Kendimizi aktif şekilde savunacağımız bir dönemi başlattık" dedi.





TÜRKİYE TOPYEKUN SAVAŞA HAZIRLANIYOR





Adı açıklanmayan bir diğer PKK'lının ise, "Türk hükümeti ateşkesimizi bir zayıflık işareti olarak gördü ve bundan faydalanmaya çalışıyor. Topyekün bir savaşa hazırlanıyorlar. Eylemsiz dönem bitti" sözleri yer aldı.





Times'taki haberde ayrıca PKK'lıların 1999'da Kandil'e sığındıkları, terör örgütünün 5 bin kişiden oluştuğunun sanıldığı ve bunların üçte birden fazlasının kadın olduğu belirtiliyor.