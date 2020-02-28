Ankapark ve 15 Temmuz anıtı maketi toplam 368 bin liraya mal olmuş

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan Ankapark ile Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girşimi sonrasında yapılan anıtın maketinin toplam 368 bin liraya mal olduğu öğrenildi.

İsmail Arı'nın BirGün'den'nın haberi ne göre, Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi‘nin kasasından 4 maket için 637 bin lira çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı 8 Kasım 2017 tarihinde “Ankapark Maketi Alımı” başlığıyla ihale yaptı. Kamu İhale Kanunu'nun tartışmalı pazarlık usulüyle yapılan ihaleye iki şirket katıldı.

İhale 188 bin 500 lira teklif veren Açıkhava Fabrikası Medya Reklamcılık Hizmetleri Şirketi'ne verildi. Şirketin yaptığı maket daha sonra Ankara'nın çeşitli yerlerinde sergilendi.

Belediye, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın karşısındaki 15 Temmuz 2016 Milli Mücadele Anıtı’nın da maketini yaptırdı. Anıtın maketinin yapımı için ihale, Gökçek'in yerine gelen Mustafa Tuna’nın belediye başkanı olmasından 9 gün sonra yapıldı. 15 Kasım 2017 tarihindeki ihalede yine pazarlık usulü tercih edildi. Bu maketin yapımı ihalesi de 180 bin 650 liraya Açıkhava Fabrikası Medya Reklamcılık Hizmetleri Şirketi’ne verildi.

Maket için yapılan diğer ihaleler ise şöyle:

Gökçek döneminde Ankara Keçisi'nin de maketi yaptırıldı. Söz konusu maket işi 133 bin 920 bin TL'ye Teknik Takım Tezgâhlar Şirketi'ne verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaşımı rahatlatmak için inşa edilen Yeni Çiftlik Bulvarı’nın da maketi yapıldı. Yeni Çiftlik Bulvarı Hareketli Maketi’ni pazarlık usulüyle Tuanam Medikal Şirketi'ne verdi. Şirkete bulvar maketi için 134 bin 500 TL ödendi.