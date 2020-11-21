Ankapark tahliye edilecek: Yerine ne geleceğini Ankaralılar belirleyecek

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Gökçek döneminde 750 milyon dolara mal olan Ankapark’ın ABB’ye devri için gün sayıldığı bildirildi. İşletmesi özel bir şirkette bulunan tesisin boşaltılması için şirkete tanınan yasal süre tamamlandı. Ankapark’ın ABB’ye devredilmesi için Yenimahalle Kamakamlığı’nın tahliye işlemlerinin beklendiği belirtildi.

ABB, açılışı Mart 2018’de yapılan ve bugüne kadar yalnızca yedi ay açık tutulan Ankapark için işletmeci şirkete 30 Nisan’da, “90 günlük fesih ihtarı” çekti. Şirketin belediyeye ödemesi gereken 26 milyon TL’yi ödememesi üzerine çekilen ihtarın süresi de önceki günlerde bitti. Şirketin yasal süre içinde tesisi boşaltmaması üzerine ABB yönetimi, tahliye için son ihtarnameyi gönderdi. Tahliyenin gerçekleşmemesi halinde 2885 Sayılı Kanun’un 75’inci maddesi gereğince tahliye işleminin, kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği vurgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankapark arazisinin nasıl değerlendirileceğine yönelik STK’larin, üniversitelerin, meslek odalarının ve vatandaşların görüşlerine başvurulacak. Tesisteki büyük yapılar, yıkımı fazladan maliyet gerektireceği için olduğu gibi korunacak.