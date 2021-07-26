Ankapark'ın kabloları kimliği belirsiz kişilerce park dışına taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolar harcanarak yaptırılan atıl durumdaki Ankapark’ın kablolarının, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce park dışına taşındığı tespit edildi.

Kullanılmadığı için atıl durumda kalan ve ABB’ye devrine ilişkin gerçekleştirilen tüm girişimlere karşın tahliye süreci başlatılamayan tesiste yaşanan hırsızlık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Birgün'den Nisa Küçük'ün haberine göre, elektrikli oyuncaklar hariç 111 milyon 210 bin TL’lik zararı tespit edilen Ankapark’ta kabloların çalınmak üzere park dışı bir alana istiflendiği ortaya çıktı. Kabloları park dışına taşıyan kişilerin kimlikleri tespit edilemedi. ANFA ekiplerinin olası hırsızlık olaylarına karşı tesis etrafında devriye gezdiği bildirildi.

Belediyeye devri istendi

ABB, Gökçek’in 750 milyon dolar maliyetli çılgın projesi Ankapark’ı devralmak için Mart ayında mahkemeye başvurdu. Yerel mahkeme, idarenin devir talebiyle yaptığı başvuruyu geri çevirdi. Mayıs ayında ise “Mahkemece takdir edilecek teminat mukabilinde” Ankapark’ın belediyeye teslim edilmesi talep edildi. Ancak tesisi işleten firmanın itirazı üzerine tahliye işlemi, yalnızca 50 bin TL teminat karşılığında durduruldu. ABB’nin talebine ilişkin karar 13 Eylül 2021’de verilecek. Ankara’nın göbeğinde yer alan ve adeta dev bir hurda yığınına dönüşen tesisin belediye devrinin gerçekleşmemesi durumunda oluşacak kamu zararının parkın değerinin bile önüne geçebileceğini tahmin ediliyor.