ANKAPARK'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devir süreci hâlâ gerçekleşmedi: Parkta her geçen gün hırsızlık vakaları yaşanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz haftalarda yayınladığı israf sayfasında 801 milyon dolarlık maliyetini yayınladığı ANKAPARK’ın ABB’ye devir süreci hâlâ gerçekleşmedi. Parkta her geçen gün hırsızlık vakaları yaşanıyor. Kullanılamaz hale gelen Park’ın çevresinde nöbet tutan Anfa Güvenlik ekipleri, en son 24 Şubat 2022 tarihinde parktaki kabloların çalınmasına karışan zanlıları yakalayıp emniyet güçlerine teslim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankapark’ı işletmeciden geri alıp faaliyete geçirmek için verdiği hukuk mücadelesi sürüyor.

Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği ANKAPARK’ın ABB’ye teslim edilmemesi, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep oluyor.

Eğitim sistemini ileriye taşıyacak, çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.