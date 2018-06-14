Ankapark ihalesine teklif veren olmadı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine yapılan Ankapark'ın işletme ihalesi teklifte bulunan olmadığı için ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ın işletme ihalesi teklifte bulunan olmadığı için ertelendi.

Ankapark'ın işletme ihalesi için bugün Encümen Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan toplantıya katılım gerçekleşmedi.



İhaleye ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ise teklifte bulunan olmadığı için ihalenin 15 gün sonraya ertelendiğini duyurdu.