Ankapark ihalesi yine ertelendi

Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki Ankapark'ı işletme ihalesi, telif veren firma olmaması nedeniyle yine ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine 29 yıllığına tahsis edilen ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "en büyük hayalim" dediği projelerden biri olan Ankapark Ankapark'ın işletme ihalesi ertelendi.

Ankapark'ın daha önce ertelenen işletme ihalesi Ankara Büyükşehir Belediyesinin Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı. Teklif veren firma olmaması üzerine ihale ertelendi. Ankapark ihalesi, belediyenin belirleyeceği ileri bir tarihte tekrarlanacak.

14 Haziran'da yapılan ihaleye de teklif veren olmamıştı.