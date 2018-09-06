Ankapark ihalesi beşinci kez ertelendi

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içerisine Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan Ankarapark Projesinin işletmesi için yapılan ihale 5’nci kez ertelendi. Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleye iki firmanın şartname aldığını, bir firmanın katıldığını açıkladı. Katılan firma GBM Ticaret A.Ş ve Çelik Grup Ortak girişiminin eksik evrak vermesi nedeniyle 6’ncı ihale 20 Eylül 2018 saat 14:00’te yapılacak.

İhaleyi takip etmek isteyem Mimarlar Odası temsilcileri engellendi

Açık ihale usulüyle yapılan ihaleyi takip etmek isteyen Mimarlar Odası Ankara Şube yöneticileri ve basın mensupları önce salona alınmadı. Yaşanan tartışmanın ardından ihalenin yapıldığı salona giren Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Açık ihale yapıyorsunuz biz de kamu adına bu ihaleyi izlemeye geldik. Biraz önce ‘Sizi birazdan davet edeceğiz’ dediniz ancak şimdi giremezsiniz diyorsunuz. Siz bizi hangi gerekçe ile dışarı çıkarmak istiyorsunuz. Daha önceki ihaleye katıldık ve izledik. Sizin bizi dışarı çıkarmak gibi bir yetkiniz yok, ilgili maddeyi niye söylemiyorsunuz. Öyle bir madde varsa gerekçesini belirterek tutanak tutun bizde imzalayalım. Bu açık ihaledir. Bize emanet edilen Atatürk Orman Çiftliğine hukuksuz yapılan Ankapark’ı hukuksuzca ihale ediyorsunuz bir de bizi almıyorsunuz. Hangi yasanın hangi maddesine göre çıkartıyorsunuz. Yurttaşlık haklarımız gereği hangi maddeyle dışarı çıkarttığınızı açıklayın” diyerek duruma tepki gösterdi.