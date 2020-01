Ankapark için 64 milyon lira daha harcanacak

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Hayalim" dediğiprojesi Ankapark için 64 milyon lira daha harcanacağı öğrenildi. Gökçek'in istifasının ardından Belediye Bşakanlığına getirilen Mustafa Tuna, Ankapark'ın maliyetinin 2 milyar lira olduğunu açıklamıştı. Bakım-onarım hizmetleri için 64 m,lyon l,ra daha harcanacağı öğrenilen proje 24 Ağustos’ta ihaleye çıkılmış, ihaleyi ise belediyenin şirketi BELKA kazanmıştı.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberne gör başkentin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın açıklamalarıyla gündeme gelen Ankapark’ta bekleme süreci de maliyetli. Tuna, önceki gün yaptığı açıklamada, Ankapark’ın maliyetinin 2 milyar lira olduğu yönündeki açıklamaların anımsatılması üzerine, “Gördüğüm kadarıyla iş bittiği zaman KDV’siyle, vesairesiyle o rakamları bulacağını düşünüyorum. Net bir rakam ben de matematik olarak elime alıp çıkarmadım. Ama proje devam ediyor” demişti.

Geçen ay tamamlanan bir ihaleye göre ise Ankapark’ın ve içindeki oyuncakların açılışa kadar yapılacak bakım-onarımı ve muhtelif destek hizmetleri için 64 milyon lira harcanacak. Söz konusu rakam 1 yıllık süreçte yapılan çalışmaları kapsayacak.

Belediye şirketi kazandı

24 Ağustos’ta ihale ilanına çıkılan işin kapsamı, “Ankapark’ın işletmeye devredilene kadan bakım onarımları, yedek parça temini ve muhtelif destek hizmetlerinin yaptırılması” olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan ihaleyi, yine bir belediye şirketi kazandı. Sadece belediye şirketinin teklif verdiği ihaleyi, 64 milyon 406 bin 285 liralık teklifiyle BELKA Ankara Katı Atıkları Ayıklama, Enerji Değerlendirme, Bilgisayar, İnşaat, Nakliyat ve Taahhüt Yemek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. İhalenin sonuç ilanı da 20 Ekim’de yayınlandı.

350 personel çalıştırılacak

İhale kapsamında, oyuncak ve oyun makinelerinin kullanıma hazır hale getirilmesi için teknik destek hizmetleri, parktaki havuz, makine ve cihazlar için genel destek hizmetleri, hizmetin devamlılığının sağlanması için bilgi sistem hizmetleri, rehberlik hizmetleri ve Ankapark’ın tanıtım hizmetlerini içeren işler için toplam 350 personelin çalıştırılması öngörüldü. Bu personelin 50’si tekniker, 59’u yardımcı personel, 50’si de oyuncak görevlisi olacak. İhale kapsamında 10 halkla ilişkiler uzmanı da görevlendirilecek.

İhaleyle ilgili teknik şartnamede ise işi alan firmanın, belediyeye, 15 telefon ve hat alması hükmü yer aldı. Buna göre, kontroller sırasında kullanılması için en az 8 MP kameralı, 32 GB dahili belleğe sahip İOS veya andraid işletim sistemi sahip, 4.5 G uyumlu akıllı telefonlar temin edilecek. Verilecek hatlar ise aylık en az her yöne 3 bin dakika konuşma, en az 10 GB internet ve en az her yöne 500 SMS içerecek. Ayrıca idarenin kullanımı için 5 adet laptop da temin edilecek. Yine firmanın, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 (üç) gün içinde; idarenin emrine, 5 adet en az 2016 model, en az C segmenti, 1400 - 1600 cc arası dizel binek oto tahsis etmesi de gerekiyor.