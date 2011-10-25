-ANKA'dan 2 saatlik deneme uçuşu ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve 30 Aralık 2010 tarihinden bu yana uçuş testlerine devam edilen ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi ile 22 Ekim 2011 tarihinde 2 saat 10 dakikalık bir uçuşun daha gerçekleştirildiği bildirildi. TUSAŞ'dan yapılan açıklamada, bu uçuşta test hedefi olan 10 bin ft irtifaya sorunsuz ulaşıldığı, otonom uçuş modunda performans belirlemeye ve kalibrasyona yönelik bir seri test manevrasının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Hava aracının uçuş özelliklerini sistematik olarak belirleme amaçlı bir uçuş zarfı genişletme programının yapıldığı aktarılan açıklamada, önümüzdeki birkaç uçuşta da irtifa, uçuş süresi ve menzil olarak bu zarfın genişletileceği ifade edildi. Bu uçuşları takiben sisteme entegre edilecek Otomatik Kalkış/İniş Sistemi, Buzdan Koruma Sistemi ve Gece/Gündüz görüş sağlayacak kameranın performanslarının doğrulanmasına yönelik uçuş testlerine geçileceği belirtilen açıklamada, ''Uçuş test programını desteklemek üzere ikinci prototip hava aracı da hazır olup, diğer prototiplerin montaj faaliyetlerine hızla devam edilmektedir. Prototip hava araçlarının sayısının artmasıyla birlikte test programı ivme kazanacak ve ANKA, en kısa zamanda Türk semalarındaki yerini alacaktır'' denildi.