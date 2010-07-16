-ANKA UÇMAYA HAZIR ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Türk insansız hava aracı ANKA için hangardan çıkış töreni düzenlendi. TAI'nin Akıncı'daki tesislerinde yapılan törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar, birçok askeri ve sivil bürokrat ile bazı savunma sanayi firmalarının temsilcileri ve TAI personeli katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Gönül, ''Bugün havacılık tarihimizde, savunma sanayi tarihimizde çok önemli, tarihi bir gün'' diyerek sözlerine başladı. Savunma sanayindeki temel önceliğin Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern teçhizat ihtiyaçlarını ülke sanayisi eliyle karşılamak olduğuna işaret eden Gönül, son 8 yıllık dönem içinde toplam bedeli 20 milyar doları aşan modernizasyon projesinin yürürlüğe konulduğunu, bu projelerin yüzde 90'ının Türk sanayicilerinin ana yükleniciliğinde hayata geçirildiğini söyledi. Yurt dışı hazır alıma gidilen projelerin oranının maliyet bazında yüzde 10'un altına düştüğüne dikkati çeken Gönül, ''Yurt içi tasarım ve üretime verdiğimiz bu önceliğin somut sonuçlarını artık bugün de gördüğümüz gibi almaya başlamış bulunuyoruz'' diye konuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda savunma sanayi sektörünün cirosunun üç katına çıkarak 2.3 milyar dolara, ihracatının dört katına çıkarak 830 milyon dolara, yıllık AR-GE harcamalarının ise on katına çıkarak 500 milyon dolara ulaştığını belirten Gönül, dünyada ilk 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında artık bir Türk şirketinin de bulunduğunu söyledi. -''İHA SİSTEMLERİ STRATEJİK BİR ALAN''- İnsansız hava aracı (İHA) sistemlerinin 2000'li yıllardan itibaren dünyanın dikkatini çevirdiği stratejik bir alan olduğunu belirten Gönül, bu çerçevede savunma harcamalarında insansız hava aracı sistemlerine ayrılan kaynağın hızla arttığına işaret etti. Gönül, 2004 yılı mayıs ayında yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda alınan stratejik bir kararla mini, taktik ve operatif insansız hava aracı alanlarında başlatılan tasarım programlarıyla bu alandaki çalışmaların ivme kazandığını belirterek, ''Belirlenen yol haritası çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için insansız hava aracı sistemlerinin ne kadar hayati bir unsur olduğunun bilinciyle mevcut sanayi ve teknoloji altyapımızı bugün belirli bir noktaya getirmiş bulunmaktayız'' dedi. İHA sistemlerini de içine alan havacılık sanayinin son dönemde hem platform hem de alt sistem bazında ciddi ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Gönül, platform tasarımı, sistem entegrasyonu, sensör geliştirilmesi ve silah entegrasyonu gibi çok geniş bir yelpazede projelerin başarıyla devam ettiğini söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar da Türkiye'de insansız hava araçları konusundaki çalışmaların dünyayla paralel şekilde 1990'lı yılların başında ele alınmaya başlandığını belirterek, o tarihlerde mütevazı bir bütçeyle başlatılan bir AR-GE projesi ve daha sonra deneme amaçlı tedarik edilen bir sistemle ilk çalışmalarını gerçekleştirdiğini söyledi. Bayar, ''Bugün uçuş hazırlıklarına başlayacak olan ANKA insansız hava aracı sistemi kendi kategorisinde en iyi sistem olmayı hedefleyen ve uluslararası standartlara uygun olarak yaklaşık 107 milyon dolar bir bütçeyle tasarım ve geliştirmesi gerçekleştirilen 'operatif' seviye bir sistemdir'' diye konuştu. Bundan sonra kapsamlı bir uçuş test programına başlayacaklarını bildiren Bayar, test programı sonucunda güvenilirliği doğrulanmış ve optimize edilmiş prototip tasarımının 2011 yılında tamamlanarak seri üretim aşamasına geçileceğini, hedeflerinin 2012 yılında ilk üretim sistemlerini teslim etmeye başlamak olduğunu kaydetti.