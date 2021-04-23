ANKA: ABD Başkanı Biden'ın bugün Erdoğan'ı araması bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı araması beklendiği iddia edildi. ABD basını, Biden'ın cumartesi günü 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendireceğini belirtmişti.

ANKA haber ajansının haberine göre 23 Nisan günü gerçekleşmesi beklenen görüşmenin, iki liderin iklim zirvesinde dün ilk defa internet ortamında biraraya gelmesinin ardından planlandığı öğrenildi.

Ankara, 21 Ocak'ta göreve başlayan Biden ile Erdoğan arasında telefonla görüşmesi için seçildiği Kasım 2020'den bu yana girişimde bulunuyordu.

Wall Street Journal ve New York Times'a konuşan kaynaklar, Biden'ın 24 Nisan'da yapacağı konuşma ile 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeyi planladığını söylemişti. WSJ'ye konuşan kaynak, Biden'ın henüz kesin kararını vermediğini belirtmişti.