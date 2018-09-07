Anız yangını zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 8 yaralı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, anız yangını nedeniyle karayolunda görüş mesafesinin düşmesi ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 1\'i ağır 8 kişi yaralandı.

Bismil-Batman karayolunun Çöltepe mevkisinde, yol kenarında saat 15.00 sıralarında çıkan anız yangını görüş mesafesini düşürdü. Duman nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 1\'i ağır 8 kişi hastaneye kaldırılırken, karayolu trafiğe kapatıldı.

Bölgeye Diyarbakır\'dan itfaiye ekipleri gönderilirken, Bismil ilçesi üzerinden sağlanan Diyarbakır-Batman karayolu, anız yangını ve kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

2 YIL ÖNCE DE AYNI SEBEPLE KAZA OLMUŞTU

Anız yangını söndürülmeye çalışılırken, 14 Eylül 2016\'da aynı yol üzerinde yine anız yangını nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 13 araç birbirine girmiş, 4\'ü ağır 20 kişi yaralanmıştı.



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