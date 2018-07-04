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Anız yangını ormana sıçradı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI Kahramanmaraş'ta anız yangının omanlık alana sıçraması sonucu meydana gelen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 200 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti

04 Temmuz 2018 00:47

KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş\'ta anız yangının omanlık alana sıçraması sonucu meydana gelen yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 200 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 20 arazöz ve su tankı, 1 dozer, 1 greyder ile müdahale etti. Kahramanmaraş Büyükiehir Beleidyesi\'nin de 10 su tankı ile destek verdiği çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu ve ağaçların fazla zarar görmeden alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

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