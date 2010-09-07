'Anıtta işkenceci görmek istemiyoruz'

T24





Kurbağa yedirdiler iddiası









Tantan: Şehir efsanesi



Berber dükkânı olan Halit Kurtay (solda) ile Tekel bayii Metin Akgül (sağda) anıtın adına tepki gösterdi.Fatih’te bulunan Şehitler Parkı’ndaki anıtta yer alan bir isim, çevredeki esnafın tepkisine neden oluyor. 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde işkence sonucu 60 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen Binbaşı Esat Oktay Yıldıran’ın adının anıttan silinmesini isteyen esnaf, “Bu kişi vatan için ne yapmış, işkence yapmış” diyor. Belediye yetkilileri ise bir düzenleme yapacaklarını ve Yıldıran’ın adının silinebileceğini bildirdi.Aksaray’daki Şehitler Parkı 1996’da Sadettin Tantan’ın Fatih Belediye Başkanlığı döneminde yapıldı. Fatih’te ikamet eden ve şehit olan 45 askerin adının yer aldığı anıt ve park, 2008’de Ak Partili belediye tarafından yeniden düzenlendi. Anıtta Binbaşı Yıldıran’ın adı üçüncü sırada yer alıyor. Yıldıran’ın adının anıttan silinmesini isteyen esnaf içinde en büyük tepkiyi 12 Eylül sonrası Diyarbakır Cezaevi’nde işkence gördüğünü öne süren Halit Kurtay gösteriyor.Parkın karşısında bir berber dükkânı işleten Kurtay, “Özgürlük Yolu davasından Mart 1980’de tutuklandım. 12 Eylül sonrasında da mahkemeye çıktıktan sonra Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’ne konuldum. Akıl almaz işkenceler gördük. Lağım sularına kafamızı tekmeleyerek soktular. Canlı canlı kurbağa yedirdiler. Temizlik yaptırırken bizi paspas olarak kullandılar” dedi. Kurtay, “Dayak yediğimiz zaman koğuşta Binbaşı Yıldıran bize ‘Sana ne oldu evladım’ diye sorardı. ‘Merdivenden düştük’ demeniz lazım. ‘Gardiyanlar dövdü’ dediğimizde görevlilere ‘Hemen mahkeme kurun’ derdi. Bu, tekrar dayak atın anlamına gelirdi” dedi. Yıldıran’ın “Co” isimli kurtköpeğinin de zaman zaman koğuşları dolaştığını anlatan Kurtay, “Üzerine çuval giydirilmiş mahkûmları tırmaladığını duymuştuk. Bu kişi inanılmaz işkenceler yaptı. Her gün bu ismi görmek içimi sızlatıyor” diye konuştu.Anıttaki isme tepki gösteren bir başka esnaf ise Tekel bayii Metin Akgül. Akgül, “O ismin anıtta ne işi var? Bu adam vatan için ne yapmış? İşkence yapmış” şeklinde konuştu. İnternet kafe sahibi Zeki Şentürk ise “Belediye Ak Partili, bu isim hâlâ nasıl orada duruyor, anlamış değilim” dedi.Dönemin Belediye Başkanı Sadettin Tantan ise Yıldıran’ın 12 Eylül döneminde işkence yaptığına dair bir bilgisi olmadığını belirterek, “İşkence yaptığına dair mahkeme mi karar vermiş? Şehir efsanesi. Herkes kafasından bir şey söylüyor” diye konuştu.Binbaşı Yıldıran, 1981-84 yılları arasında Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi’nde yüzbaşı rütbesiyle cezaevi iç güvenlik komutanı olarak görevliydi.İşkence sonucu bazı mahkûmların ölümüne neden olduğu öne sürülen Yıldıran, daha sonra binbaşı olarak İstanbul’a atandı. Yıldıran, 1988’de iki oğlu ve eşiyle Ümraniye’de bindiği halk otobüsünde PKK’lı Alaattin Kanat tarafından öldürülmüştü.