Anıtlar Müdürlüğü, dilek için havuza atılan paraların peşine düştü

İzmir’in Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’nde içinde Meryem Ana’nın heykeli olan havuza atılan dilek paralarının akıbeti araştırılıyor. Yılda 1.5 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği havuzda miktarı hakkında bilgi bulunamayan paraları özel işletmecinin topladığı belirtiliyor. Vergi Dairesi’ne inceleme için başvuru yapan İzmir Anıtlar Müdürlüğü havuza kamera yerleştirip tespit yapacak.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, Maya takvimine dayanan kıyamet inanışı nedeniyle adını dünyaya duyuran ve her yıl 1.5 milyon yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Şirince köyündeki St. Jean John Baptist Kilisesi’ne (Meryem Ana) ait havuzun içerisine dilek amacıyla atılan yerli ve yabancı madeni paralar İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

“Ciddi boyutlara ulaşıyor"

Ortasında Meryem Ana heykeli bulunan tescilli havuzda inceleme yapan uzmanlar, özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gören dilek havuzuna çok miktarda 1 Euro atıldığını tespit etti. Yapılan ilk değerlendirmede havuzda toplanan paranın yıl içerisinde ciddi boyutlara ulaştığı kaydedilirken, havuzun özel bir mülkiyete ait taşınmazın bahçesi içerisinde kaldığı vurgulandı.

Kim topluyor?

İlk tespitlerin ardından harekete geçen İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’na resmi yazı ile başvuru yaptı. Müdürlük, havuza atılan paraların kim tarafından toplandığının, toplanan paraların kayıt altına alınıp alınmadığının, mevcut uygulamayla ilgili kamu zararı oluşup oluşmadığının tespit edilmesini istedi.

“Köy yararına kullanılıyor”

Resmi yazıda ayrıca bölgede işletmecilik yapan kişi ya da tüzel kişinin vergi mükellefi olması durumunda havuzdan elde edilen gelirin vergi kayıtlarına girip girmediğinin incelenmesi talep edildi. Kafeterya işletmecisi Yonca Sengel, “İncelemeden haberim yok. Ancak toplanan paralar köy yararına yapılan yardımlar için kullanılıyor” diye konuştu.

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, “Resmi süreç devam ediyor. Bu konuyla ilgili medyaya herhangi bir bilgi aktaramam” derken, Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı ise şöyle konuştu: “Sanırım havuzla oradaki işletmeci ilgileniyor. Tabii havuzda ciddi bir meblağ toplanıyor mu bilemiyorum. Ancak inceleme başlatıldığını biliyorum.”

“Bugüne kadar hiç incelenmedi”

Bölgeye yönelik ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Şirince Mahallesi Muhtarı Levent Apak, “Kiliseyi ziyaret edip dilek dilemek isteyenler havuza para atıyor. Ancak havuzda ne kadar para toplandığını bilmiyoruz. Sadece paranın kafeterya işletmecisi tarafından toplandığını biliyoruz. Bugüne kadar bu konu hiç sorgulanmadı. İnceleme yapılırsa ne çıkacağını biz de merak ediyoruz” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise şu bilgileri verdi: “Söz konusu kiliseye ait tescilli havuz uzun süredir takip ediliyor. Yürütülen çalışmada havuzda toplanan para miktarının çok yüksek olduğu tespit edilince resmi yazışmalar başlatıldı. Konuyla ilgili Efes Müze Müdürlüğü de bilgilendirildi. Bölgeye kamera sistemi konulması düşünülüyor.”