Anıtkabir'i 2017 yılında 6 milyon 728 bin kişi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istiratgâhı Anıtbakir'i 2017 yılında 6 milyon 547 bin 208'i yerli, 180 bin 725'i yabancı olmak üzere 6 milyon 728 bin 033 kişi tarafından ziyaret edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2017 Faaliyet Raporu'nda, 2017 yılı içerisinde devlet erkânının katıldığı heyetler, tören yapmak için müsaade almış kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve okullar için toplam bin 463 adet tören icra edildiği belirtildi.

Ayrıca,Türk askerî kültürünün tanıtılması kapsamında Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı bünyesinde bulunan Mehteran Bölüğü tarafından 2017 yılı içerisinde düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında yurt içinde 42 ve yurt dışında 4 konser icra edilmiştir.