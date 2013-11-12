Anıtkabir'i 1 milyon kişi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanlığı, 10 Kasım 2013 günü Anıtkabir'i bir milyon 89 bin 615 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Anıtkabir dün saat 21.00'a kadar ziyaretçilere açık kaldı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Anıtkabir’i 10 Kasım’da 1 milyon 89 bin 615 kişi ziyaret etti. Geçen yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 413 bin 568 kişi Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Ata’nın 75’inci ölüm yıldönümüne gelen bu yılki 10 Kasım’da ziyaretçi sayısının neredeyse üç misline yaklaşması dikkat çekti.

Anıtkabir’i Cumhuriyet’in ilanının 90’ıncı yılının kutlandığı geçen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise 438 bin 451 kişi ziyaret etmişti.

Yıllar ve sayılar

10 Kasım 2011'de Anıtkabir’e 180 bin 143’ü yerli, 921’i yabancı olmak üzere 181 bin 64, 2010 yılında 47’si yabancı olmak üzere 198 bin 544 kişi ziyaret etmişti. Anıtkabir’i 2011’de yerli ve yabancı toplam 3 milyon 902 bin 194 kişi, son 7 yılda ise 50 milyon civarında ziyaretçi gelmişti.