Anıtkabir'e insan seli

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 79\'ncu yıl dönümünde Türkiye\'nin dört bir yanından Başkent\'e akın eden binlerce insan Anıtkabir\'i ziyaret etti.

10 Kasım dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir, halka açıldı. Türkiye\'nin bir çok ilinden otobüslerle gelen binlerce vatandaş Anıtkabir\'e akın etti. Vatandaşlar, Anıtkabir\'in giriş kapılarındaki güvenlik noktasında yapılan aramanın ardından içeriye alındı. Anıtkabir\'e giriş yapan vatandaşlar daha sonra Atatürk\'ün mozolesini ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Anıtkabir görevlileri, mozolenin çevresinde izdiham yaşanmaması için vatandaşları gruplar halinde içeri aldı. Genç, yaşlı, çocuk, ellerinde Türk bayrakları Anıtkabir\'i ziyaret eden vatandaşlar zaman zaman \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' şeklinde slogan attı.

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