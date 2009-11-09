Anıtkabir'e 20 bin dal çiçek

Interflora Çiçekçileri Derneği ve Ankara Çiçekçiler Odası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım için Anıtkabir’i 20 bin dal çiçek ve 500 bitki ile süsleyecek.



Süslemede Antalya, İzmir ve Yalova’da özel olarak yetiştirilen çiçekler ve ülkemizde ‘Atatürk Çiçeği’ olarak bilinen Poinsetyalar kullanılacak. Bugün başlanacak süsleme çalışması için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelecek 200 çiçekçi, dış mekanda kırmızı ve beyaz karanfillerden dev bir Türk Bayrağı ve Atatürk panosu hazırlayacak. Aslanlı yol ve bayrak gönderinin süsleneceği çalışma kapsamında, Anıtkabir içerisine de taze çiçekler konulacak.