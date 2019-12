Anıtkabir'de güvenlik zaafiyeti

T24 - Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'deki incelemede, bazı kameraların sürekli arızalandığı ve bomba-silah araması yapan yazılım sisteminin de çalışmadığı ortaya çıktı.



Terör örgütü PKK'nın, sansasyonel saldırı listesine Anıtkabir'i de aldığına ilişkin bir istihbarat notu, Anıtkabir'de "ciddi" olarak algılanan bir güvenlik zafiyetini ortaya çıkardı. İstihbarat birimleri bir süre önce Türkiye'de son dönemde saldırılarını artıran terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi kaos ortamına çevirmek için sansasyonel eylemler planladığını ortaya çıkarmıştı. Bu çerçevede hazırlanan bir istihbarat bilgi notunda, Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'in de PKK'nın sansasyonel saldırılar listesine girdiği tespiti yapıldı. Bu şok istihbarat devletin üst kurumlarına "acil" kodu ile iletildi.





YAŞ ve 30 Ağustos tespiti



PKK'nın yaklaşan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ve 30 Ağustos Zafer bayramı törenleri öncesinde Anıtkabir'de bir saldırı planı üzerinde çalıştığı tespiti yapıldı. Bu gelişme üzerine yurtdışından gelen yabancı devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir güvenliği masaya yatırıldı.





Kameralar arızalı



Yapılan incelemelerde Anıtkabir'de bazı kameraların sürekli olarak arıza verdiği ve Tandoğan girişindeki 1 nolu nizamiyedeki araç altlarında bomba-silah araması yapan "Araç Altı Arama Cihazı Sistemi" yazılımının çalışmadığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine sadece "mouse arızalı, klavye arızalı" notlarının düşüldüğü Anıtkabir Haftalık Güvenlik Sistemleri Arıza raporları değerlendirmeye alındı. Çalışmayan yazılım sistemi nedeniyle Anıtkabir'e giren tüm araçların sadece lokal olarak izlenebildiği, araç altı aramalarının kaydının yapılamadığı, plaka tanıma sisteminin de çalışmadığı belirlendi.





Her gün binlerce kişi ziyaret ediyor



Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir'i her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Genelkurmay Başkanlığı verilerine göre, 1-3 Temmuz tarihlerinde Anıtkabir'i 86 bin kişi ziyaret etti. Haziranda ise 525 bin kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'i yılın ilk 6 ayında ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 500 bine ulaştı. Anıtkabir'i 2009'da ziyaret edenlerin sayısı 9 milyonu aşarken bu rakam 2008'de 6 milyon olarak gerçekleşmişti.