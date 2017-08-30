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Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni (3) 

  ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı

30 Ağustos 2017 14:55

 

ANKARA (DHA) - ANKARA\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir\'de yapıldı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe\'de bayram tebriklerini kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, ve beraberindeki devlet erkanı, Atatürk\'ün huzuruna çıktı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe\'de bayram tebriklerini kabul etti. 


(FOTOĞRAF) 
 

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