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Anıtkabir'e yiyecek içecek otomatı kuruldu, mimarlar odası tepki gösterdi: Yuh artık!

20 Mayıs 2021 15:29

Anıtkabir'e atıştırmalık yiyecek ve kahve satışı için otomatik büfe kuruldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının bulunduğu Anıtkabir'de, Misak-ı Milli Kulesi’nin alt tarafındaki bölümüne atıştırmalık yiyecek ve kahve satışı için otomat büfeleri yerleştirildi.

Bu duruma tepki gösteren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından, “Yuh artık, Anıtkabir’e ticari box büfeler koyulmuş. Bir de taş desenli duvar kağıtları ile kaplamışlar. Bu ne saygısızlık. Kim koyduysa koyduğunuz gibi kaldırın" açıklamasını yaptı.

 

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