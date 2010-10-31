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ANITKABİR DUVARINDA KURUSIKI TABANCA ANKARA (A.A)

31 Ekim 2010 19:54

-ANITKABİR DUVARINDA KURUSIKI TABANCA ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - Anıtkabir'i çevreleyen duvarın dibinde bir bankın altında atkıya sarılı kurusıkı tabanca bulundu. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Caddesi'nde, Anıtkabir'i çevreleyen duvarın dibinde bir bankın altına bırakılan poşetten şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri poşeti incelerken, bankın altında bir atkıya sarılı tabanca buldu.  Kurusıkı olduğu belirtilen silah, incelenmek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili Anıtkabir Komutanlığı görevlilerince yakalanan ve polise teslim edilen 1'i kadın 2 kişi, Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü. Zanlıların buradaki ifadelerinde Anıtkabir'e girebilmek için yanlarındaki kurusıkı tabancayı bankın altına sakladıklarını söyledikleri öğrenildi.

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