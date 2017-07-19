'Anıtkabir' anlaşmazlığı; Melih Gökçek: Bakanlık talep etti Savunma Bakanı: Böyle bir talep yok

Anıtkabir’in yapılaşmaya açılmasının ilk adımı olarak değerlendirilen imar planına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamaları çelişki yarattı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık “Bizim talebimiz olmadı” derken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bakanlığın resmi yazısını paylaşarak “Bakanlığın talebiyle lojman bölgesini askeri alan ilan ettik” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, MSB’den bölgenin imara açılmasına yönelik bir talebin olmadığını da vurgulayarak, “Bizim, Milli Savunma Bakanlığı’nın, Kara Kuvvetleri’ne tahsisli arazilerimiz içerisinde alınan hiçbir karar yok. Bizim alanımız içerisinde yani TSK’nin kullanımında olan alan içerisinde alınan hiçbir karar yok” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptğı açıklamada, “Askeriye bize, ‘Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız’ diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık” dedi. Gökçek, “Kim dokunuyor? Öyle bir saçmalık olabilir mi? Yapılan iş sadece mevcut durumun tabiri caizse plana işlenmesinden ibaret” ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, “Herhangi bir talebimiz yok” dedi. Ancak sosyal medya hesabı üzerinden 16 Kasım 2015 tarihli resmi yazıyı paylaşan Gökçek, “Anıtkabir’in yasal sınırları olduğu bir alan var. Bu yasal alan bizim yaptığımız değil, oldum olası var olan bir alan. Bir de sit alanı var. Esas plan değişikliğinin yapıldığı alan sit alanı içerisinde. Yani Anıtkabir alanının içerisinde olan bir yer değil. Askeriye bize, ‘Binalarımızı meşru hale getirin, biz bunları yıkmayacağız’ diyor. Biz de plan değişikliği yaptık, askeri alan ilan ettik. Mevcut olan durumu korumaktan başka hiçbir şey yapmadık. Ayrıca biz Büyükşehir Belediyesi olarak talep etmedik. Talep eden Milli Savunma Bakanlığı. Buranın mülkiyeti de bakanlığa ait. Yapılan iş son derece meşru” diyerek kararı savundu.

"Gökçek ve hükümet bilimsellikten uzak, gayri ciddi"

Mimarlar Odası yaptığı açıklamada, “Melih Gökçek’in açıklaması ve ona referans veren hükümetin açıklaması bilimsellikten uzak, gayri ciddidir. Kendi Meclisinin verdiği kararı ve yayımladığı planı okumaktan uzak yöneticilerin başkent Ankara’yı yönetmesi oldukça vahim bir durumdur. Anıtkabir Planı üzerinden plan nasıl okunmalı ve meclis kararları ne anlama gelir rehberi Büyükşehir Belediyesi belgeleriyle şematik halde gösterilmiştir. Anıtkabir tarihi SİT alanı bir bütündür, sadece anıt bloktan ibaret değildir. Anıt bloku simgeselleştirecek bir peyzaj düzenlemesi ve çevresindeki yapılaşmalarında belirlendiği etkileşim alanı ile birlikte ele alınmak durumundadır” dedi.

İnşaat yapılmıyor iddialarına karşın 2015 ve 2017 yılından görseller gösteren Mimarlar Odası, “Ağaçları hangi gerekçe ve hangi kararla kestiklerini alanın neden harf edildiğinin de açıklamasını kamuoyuyla paylaşmaları da bir zorunluluktur. Diplomalarımız Cumhuriyet değerlerinin ve onun kültürel, tarihsel mirasının korunmasına yönelik verilmiş mücadele senedidir” ifadelerini kullandı.