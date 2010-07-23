-ANIL ERDEN'İN AİLESİNDEN TBMM'YE BAŞVURU İZMİR (A.A) - 23.07.2010 - İzmir'de okul kapısına sıkışarak feci şekilde hayatını kaybeden Anıl Erden'in ailesi, avukatları aracılığıyla TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvurarak, Meclis soruşturması talep etti. Erden ailesinin avukatı Barış Kaşka, olayın üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan soruşturmalarda gelişme kaydedilmediğini, bunun ailenin acısını daha da artırdığını söyledi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 13. maddesinde ''Sözleşmeyle tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanılarak yapılmış da olsa, ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir'' denildiğini kaydeden Kaşka, şöyle konuştu: ''2 bin kişilik bir lisede okulun güvenliği yalnızca iki nöbetçi öğrenciye bırakılmış, 3 ton ağırlığındaki elektronik kapıyla ilgili bu öğrencilere de hiçbir bilgi verilmemiştir. Bizce bu hukuki bir skandal. TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna başvurarak meclis soruşturması yapılmasını talep ediyoruz.'' Dilekçelerinde Anıl Erden'in ölümüyle devlet okullarının uluslararası standartlarının çok altında hizmet verdiğini, öğrencilerin yaşam hakkının bile sağlanamadığını öne sürdüklerini belirten Kaşka, ''Özel okullarda, özel güvenlik elemanları öğrencilerin güvenliğini koruyor. Ayrıca bu okullarda, AB ülkelerinde okullarının tamamına yakınında da olduğu gibi, doktor ve hemşire bulunduruluyor. Devlet okullarında okuyan öğrencilere bu hizmetler neden sağlanmıyor?'' dedi.